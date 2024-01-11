Президент Путин назвал высокую ставку Центробанка временной мерой

По утверждению главы РФ Владимира Путина, текущая ключевая ставка в 16% со временем сменится. О его словах рассказало ТАСС .

Российский национальный лидер заявил, что во временности такой меры убеждены и глава Центробанка Эльвира Набиуллина, и другие компетентные специалисты.

«Ключевая ставка Центрального банка в сегодняшнем ее виде все-таки носит временный характер», - указал он.

Такие слова прозвучали во время встречи Путина с представителями дальневосточного бизнеса. Президент также убежден, что по мере снижения темпов инфляции поползет вниз и текущая ставка.

Ранее банк ВТБ пообещал, что не будет поднимать ипотечные ставки, чтобы привести их в соответствие с текущей ключевой ставкой. При этом эксперты убеждены, что проценты на ипотеку в размере 10% слишком высоки, чтобы им массово могли воспользоваться те, кто хочет улучшить свои жилищные условия. Для заметного улучшения спроса ипотеки надо понизить данную ставку хотя бы вдвое.