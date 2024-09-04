Владимир Путин осмотрел участок для новой судоверфи в Приморье

Владимир Путин осмотрел с катера участок в Приморье, предназначенный для строительства новой судоверфи, которая будет строить суда для российского коммерческого флота, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Путин отправился осмотреть с моря этот предлагаемый участок для строительства верфи, его сопровождали и давали пояснения [первый] вице-премьер Денис Мантуров, глава ВТБ Андрей Костин, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков», — говорится в сообщении.

Песков напомнил, что президент поручил Банку ВТБ и ОСК разработать проекты верфи на Дальнем Востоке, которая будет специализироваться на строительстве морских торговых судов, включая балкеры, танкеры и контейнеровозы.

«Площадка будущей верфи, как предполагается, будет находиться в бухте Промежуточной во Владивостоке. Ключевыми факторами места выбора строительства являются климатические условия, позволяющие максимально расширить производственный период, близость к развитым торговым путям, к инфраструктуре, а также возможность промышленной кооперации со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Важен также доступ к трудовым ресурсам Владивостока, возможность развития необходимой жилой инфраструктуры для работников», — пояснил он.

Кроме того, Песков напомнил, что в Большом Камне уже функционирует крупнотоннажная судоверфь.

«Наличие второго мощного предприятия позволит ускоренными темпами заместить иностранные суда в структуре торгового флота и обеспечить экономический суверенитет России в сфере морской торговли», — подчеркнул Песков.

Ожидается, что реализация проекта в Приморье создаст значительное количество рабочих мест и станет стимулом для развития смежных отраслей.

Таким образом, проект строительства новой судоверфи в Приморье станет важным шагом на пути к укреплению экономической самостоятельности России.

Результаты этого начинания будут иметь положительное влияние на региональное развитие, укрепление торговых связей с международными партнерами и увеличение доли российского судостроения на мировом рынке.

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