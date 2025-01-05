Сербия намерена выкупить долю РФ в NIS за 700 млн евро из-за страха санкций США

Сербское правительство рассматривает возможность приобретения всей доли России в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) в случае введения санкций со стороны США. Однако, по словам президента Александра Вучича, сказанного в эфире местного ТВ,власти балканской страны предпочли бы избежать такого сценария.

По его мнению, Белград постарается избежать такого сценария, но готов приобрести долю «Газпром нефти» и «Газпрома». В связи с этим возникает вопрос: какой смысл в санкциях, если эти средства сразу же вернутся обратно в Россию?

«У нас есть деньги, чтобы сразу выкупить. Если, по оценкам, стоимость компании составляет миллиард евро, то речь идет о 600 с чем-то миллионах <…> Это было бы 500-600-700 миллионов, не важно», — сказал Вучич.

Он отметил, что остаются только две неясности.Одна из которых — идет ли речь о полной российской собственности или только о мажоритарном пакете акций.

«И вторая — сроки. Я просил максимально длительные сроки», — сказал Вучич.

Глава Сербии обратил внимание на то, что решение США о введении санкций может быть принято 10 или 13 января.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский попытался всучить Вучичу €500 млн, которые ранее не взял Фицо.