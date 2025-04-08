Президент Венесуэлы анонсировал меры против американской торговой войны

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил о введении в действие режима чрезвычайной экономической ситуации в стране уже во вторник, 8 апреля, аргументируя это началом торговой войны, объявленной Соединенными Штатами.

В ходе эфира телепрограммы Venezolana de Televisión «С Мадуро плюс» он анонсировал подписание указа, основанного на конституционных нормах, для обеспечения защиты венесуэльской экономики от внешних угроз.

Мадуро подчеркнул, что, по его мнению, американское правительство пренебрегает общепринятыми принципами мировой экономики, подрывает основы международной торговли и правовых норм, а также деятельность Всемирной торговой организации.

Он также отметил, что нестабильность на финансовых рынках негативно сказывается на мировой экономике, в первую очередь на гражданах США.

Венесуэла, по словам Мадуро, тщательно отслеживает развитие событий и потенциальные негативные последствия торгового конфликта, чтобы своевременно принять меры для защиты государства и адекватно отреагировать на глобальную экономическую войну.

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп анонсировал введение таможенных пошлин в отношении товаров из 185 стран и территорий. Универсальная пошлина в размере 10% вступила в силу 5 апреля, а индивидуальные тарифы начнут действовать 9 апреля.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки объявлено чрезвычайное положение из-за торгового дисбаланса, который представляет угрозу национальной безопасности.