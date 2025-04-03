Трамп объявил режим чрезвычайного положения в США

В Соединенных Штатах Америки объявлено чрезвычайное положение из-за торгового дисбаланса, который представляет угрозу национальной безопасности. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своем обращении к нации, которое было опубликовано на платформе YouTube.

По мнению президента Соединенных Штатов, в торговых отношениях между США и другими странами наблюдается отсутствие взаимности. Глава государства отметил, что экономические связи с ключевыми торговыми партнерами США, особенно в последние годы, «стали крайне несбалансированными», что не может не удручать.

«Источник этой угрозы находится за пределами США, во внутренней экономической политике ключевых торговых партнеров и структурных дисбалансах в глобальной торговой системе. Настоящим я объявляю чрезвычайное положение в стране», — сказал Трамп.

Введение чрезвычайного положения предоставляет Трампу дополнительные возможности в области тарифного регулирования.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении ответных пошлин в размере до 50% на товары из нескольких десятков стран. Он назвал это решение шагом к достижению экономической самостоятельности.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп ввел 10%-ные торговые пошлины на острова Херд и Макдональд у берегов Антарктиды, где обитают исключительно пингвины.