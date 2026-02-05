Прибыль банков снижается, а просрочка по кредитам растет — эксперты бьют тревогу

Аналитики предупреждают о нарастающих рисках в банковском секторе России, которые могут перерасти в системный кризис и нанести серьезный удар по экономике страны. Первым забил тревогу директор Департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов, передает «Российская газета».

По итогам 2025 года чистая прибыль банков снизилась на 7,9% и составила 3,5 трлн руб. Рентабельность капитала упала до 18,2%, а доходность основного бизнеса — до 1,7%. Прогноз на 2026 год, по словам Данилова, также пессимистичен: ожидается дальнейшее снижение прибыли до 3,4 трлн рублей.

Основными причинами ухудшения ситуации эксперт назвал рост стоимости кредитных рисков, увеличение отчислений в резервы и замедление темпов кредитования, особенно в корпоративном сегменте.

Отдельную тревогу вызывает состояние капитала ключевых игроков рынка. Несмотря на формальное соответствие совокупного норматива достаточности капитала (Н1.0) на уровне 13,3%, у семи из двенадцати системно значимых банков выявлен дефицит, который может достигать 800 млрд руб.

Дополнительное давление на сектор оказывают регуляторные и фискальные меры: повышение надбавок к нормативам достаточности капитала, ужесточение требований к кредитованию и введение НДС на операции с банковскими картами.

Параллельно продолжает ухудшаться качество кредитных портфелей: доля просроченной задолженности физических лиц достигла 4,6%, а стоимость риска растет как в розничном, так и в корпоративном сегментах.

Экономисты указывают на необходимость смягчения денежно-кредитной политики. При сохранении ключевой ставки на высоком уровне потенциал роста валового внутреннего продукта (ВВП) в 2026 году оценивается всего в 0,3%, тогда как при ее снижении он может достичь 1%.

