Приднестровье отказалось от финансовой помощи ЕС и получит газ из Венгрии
Приднестровье отказалось от гранта ЕС на €60 млн и получит газ из Венгрии
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Власти Приднестровья решили отказаться от финансирования, предлагаемого Евросоюзом для закупки газа, и будут получать топливо из Венгрии. Об этом сообщил премьер-министр Молдавии Дорин Речан, чьи слова привел телеграм-канал правительства.
По словам Речана, предложение ЕС в размере €60 млн могло бы помочь Приднестровью избавиться от энергетического шантажа и нестабильности. Однако Тирасполь не согласился на это финансирование.
Он уточнил, что теперь газ будет поставлять в Приднестровье венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG в рамках заключенного договора с Moldovagaz.
Речан добавил, что основным требованием ЕС, с которым не согласился Тирасполь, было постепенное увеличение тарифов для потребителей.
Кишинев готов разрешить этот транзит, если Тирасполь предпримет шаги, свидетельствующие о готовности к диалогу. Среди этих шагов — освобождение политзаключенных, сохранение молдавского общественного телевидения и ликвидация контрольных постов, установленных в 2022 году.
Ранее сообщалось, что в Приднестровье поступил газ для поддержания давления в газопроводах.