Приднестровье отказалось от финансовой помощи ЕС и получит газ из Венгрии

Власти Приднестровья решили отказаться от финансирования, предлагаемого Евросоюзом для закупки газа, и будут получать топливо из Венгрии. Об этом сообщил премьер-министр Молдавии Дорин Речан, чьи слова привел телеграм-канал правительства.

По словам Речана, предложение ЕС в размере €60 млн могло бы помочь Приднестровью избавиться от энергетического шантажа и нестабильности. Однако Тирасполь не согласился на это финансирование.

Он уточнил, что теперь газ будет поставлять в Приднестровье венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG в рамках заключенного договора с Moldovagaz.

Речан добавил, что основным требованием ЕС, с которым не согласился Тирасполь, было постепенное увеличение тарифов для потребителей.

Кишинев готов разрешить этот транзит, если Тирасполь предпримет шаги, свидетельствующие о готовности к диалогу. Среди этих шагов — освобождение политзаключенных, сохранение молдавского общественного телевидения и ликвидация контрольных постов, установленных в 2022 году.

Ранее сообщалось, что в Приднестровье поступил газ для поддержания давления в газопроводах.