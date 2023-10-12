Прием заявок на гранты для промышленников начнется в Подмосковье на следующей неделе

В Московской области в следующий четверг начинается прием заявок на получение гранта регионального Фонда развития промышленности, сообщила пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Как отметила глава ведомства Екатерина Зиновьева, средства гранта предназначены для компенсации части затрат на уплату процентов по кредитным договорам от 50 миллионов рублей. При этом данные кредиты должны быть взяты на приобретение зданий, участков, специального оборудования, модернизацию производства, строительство, капитальный ремонт или инжиниринг.

«Заявка на грант рассматривается не более семи дней, при этом размер гранта не может превышать двадцати миллионов рублей», — указала министр.

Подать заявку на грант могут подмосковные производители, зарегистрированные в регионе и работающие на его территории не менее одного года. Узнать более подробную информацию о конкурсном отборе можно по ссылке или по телефону 8-495-136-99-09.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что подмосковные компании стали лучшими в четырех номинациях всероссийской премии «Экспортер года 2023».

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