Прием заявок на получение грантов регионального Фонда развития промышленности стартовал в Подмосковье

Предприятия Подмосковья могут получить до пятидесяти миллионов рублей на компенсацию процентов по кредитам, привлеченным для реализации инвестпроектов на территории региона. Заявку можно подать до 10 июня включительно. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что общий объем программы грантовой поддержки регионального ФРП составляет 565 млн рублей. Распределение средств будет осуществляться на конкурсной основе. Подать заявку на получение поддержки могут предприниматели, которые реализуют на территории региона инвестиционные проекты в сфере обрабатывающей промышленности.

Минимальная сумма кредита, под который можно будет получить грант, составляет 30 млн рублей. Подать заявку на получение гранта можно через систему электронного документооборота. Срок рассмотрения заявки — 10 рабочих дней.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил сотрудников подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества» за работу.