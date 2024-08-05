Прием заявок на получение субсидий на покупку и лизинг оборудования завершился в Подмосковье

Более четырехсот заявок на общую сумму более одного миллиарда рублей подал бизнес Подмосковья на субсидирование модернизации оборудования. Об этом заявили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Напоминаем, что в рамках данной субсидии субъекты малого и среднего предпринимательства смогут возместить до пяти миллионов рублей и до пятидесяти процентов затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития и модернизации производства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с 1 августа в Подмосковье запустили две программы поддержки для регионального бизнеса.