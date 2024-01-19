Прием заявок от бизнеса на получение поддержки продолжается в Подмосковье

В Подмосковье продолжается прием заявок от бизнеса на получение услуг онлайн-сервиса «100% Подмосковье», направленного на поддержку производителей оригинальных подмосковных товаров и услуг. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках программы в регионе уже провели два форума «Мой бизнес. 100% Подмосковье». Их отличительной чертой стали выставки-ярмарки, где подмосковный бизнес смог представить себя. Такой формат позволил продемонстрировать посетителям форумов, а их было более 11 тысяч, разнообразие региональных брендов, оригинальность и качество продукции местных производителей.

Зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева подчеркнула, что на важность поддержки брендов, в том числе в части их продвижения, также обращал внимание Президент России Владимир Путин.

Примечательно, что, став участником региональной программы, предприниматели смогут бесплатно представлять свой бренд в выставках-ярмарках «100% Подмосковье», размещать товары и услуги в электронном каталоге на инвестпортале Подмосковья, получить льготную ставку в региональном Фонде микрофинансирования. Кроме этого, предприниматели могут получить софинансирование своих затрат на инжиниринговые услуги: 90% на программы модернизации, сертификацию и декларирование.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям, запуская новые региональные меры поддержки.