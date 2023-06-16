Примерно пять тысяч пассажиров воспользовались речными маршрутами в Подмосковье

Подмосковными речными маршрутами в этом году воспользовались примерно пять тысяч пассажиров, передает областной Минтранс. Для сравнения, в прошлом году показатель за аналогичный период был ниже почти на двадцать процентов.

Больше всего пассажиров зафиксировали на маршруте в Лыткарино – примерно 3,2 тысячи человек. На втором месте по пассажиропотоку – маршрут в Серпухове (около 1,2 тысячи граждан). Еще пять сотен человек воспользовались маршрутом в Коломне.

Речные маршруты в области будут работать до осени.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о планах по вводу транспортных объектов в этом году.