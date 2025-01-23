Приобретавшие российскую нефть китайские НПЗ задумались о закрытии

Нефтеперерабатывающие заводы в Азии начали уменьшать объемы своей работы, а некоторые даже планируют закрытие. Это связано с последними санкциями США, касающимися российской нефти, которые оказали значительное влияние на ее экспорт. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Наибольшие трудности испытывают небольшие независимые НПЗ в Китае, известные как «самовары», которые полагались на дешевые российские ресурсы и не опасались санкций при их покупке.

Эти заводы, как правило, имеют низкую эффективность и могут конкурировать с крупными игроками только благодаря снижению цен на нефть.

Эксперты отмечают, что такие предприятия уже снизили объем переработки на 10-20% и ситуация в феврале может ухудшиться. Альтернативные поставки из ОАЭ и Омана стоят дороже предпочитаемой «самоварами» нефти сорта ESPO, а возросшие фрахтовые ставки усугубляют проблемы.

По словам трейдеров, некоторые азиатские заводы начали работать в убыток и даже прекратили закупки на спотовом рынке, чтобы избежать убытков. В Сингапуре, как показателе для Азии, маржа переработки снизилась с $3,75 до -$0,65 за баррель в течение недели.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Баварии.