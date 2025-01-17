В Баварии минимум четыре человека пострадали при пожаре на НПЗ

Минимум четыре человека пострадали при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в баварском городе Нойштадт-ан-дер-Донау. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник Süddeutsche Zeitung.

По его данным, пожар разгорелся после взрыва. От здания, с которого началось возгорание, ничего не осталось. Причина пожара выясняется.

Известно, что на заводе производили легковоспламеняющиеся газы, такие как пропан и бутан, а также бензин, дизельное топливо и мазут.

Ранее сообщалось о пожаре на крупной электростанции в Калифорнии. По некоторым сведениям, она является одной из самых крупных аккумуляторных электростанций в мире. На ней находятся десятки тысяч литиевых аккумуляторов.