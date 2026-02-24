Призраки 2008 года: Джейми Даймон предупредил о рисках нового финансового кризиса

Глава JPMorgan Джейми Даймон выступил с тревожным прогнозом, проведя параллели между современным состоянием рынка и атмосферой накануне краха 2008 года. От этом сообщает Bloomberg.

Главная угроза, по мнению банкира, кроется в «ожесточенной конкуренции», которая толкает участников рынка на неоправданные риски. Даймон подчеркнул, что JPMorgan не пойдет по пути конкурентов, совершающих «глупые поступки» ради сиюминутного чистого процентного дохода. Банк намерен придерживаться консервативной политики, несмотря на давление рынка.

После недавних крахов в сфере автокредитования, Даймон уверен, что скрытых проблем в кредитном секторе гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Бум ИИ может стать тем самым «сюрпризом» текущего цикла. Инвесторы уже начинают выходить из технологических бумаг из-за чрезмерных затрат компаний на ИИ, а политика Дональда Трампа в области торговых пошлин создает дополнительную нагрузку на экономику США.

В ответ на критику со стороны других игроков рынка, обвиняющих сами банки в выдаче плохих кредитов, JPMorgan запустил десятилетнюю программу объемом $1,5 трлн. Цель инициативы — обеспечить «национальную безопасность и устойчивость» финансовой системы страны.

