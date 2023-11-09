Проблемы с возвратом денег и навязывание услуг: жители Москвы и Подмосковья «атаковали» Центробанк жалобами

За первые девять месяцев 2023 года в Банк России поступило более 34,6 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг Московского региона. Это на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали в пресс-службе ГУ Банка России по ЦФО.

«Почти 63% от всех жалоб затрагивают взаимоотношения с банками. Основные вопросы, которые беспокоили жителей Москвы и Подмосковья при взаимодействии с кредитными организациями, касались потребительского кредитования (почти 14% от всех обращений) и ипотечного кредитования (около 6%)», — говорится в сообщении регулятора, поступившем в редакцию интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Уточняется, что несмотря на снижение общего объема жалоб по этим темам по сравнению с прошлым годом, по таким продуктам обозначились дополнительные вопросы для обращений.

«Например, жалобы по возврату денежных средств за дополнительные услуги. В онлайн-каналах банки и МФО нередко продолжают использовать формы с уже заполненными за заемщика согласием на оплату страховок, сертификатов на разные консультации, СМС-информирование и другие услуги, что противоречит закону», — добавили в пресс-службе ЦБ.

Также представители регулятора отметили, что Банк России применяет к нарушителям надзорные меры, а отказаться от услуги, которая навязана или не подходит по условиям, можно в течение периода охлаждения, который будет составлять теперь не 14, а 30 дней. Изменения в закон вступят в силу в конце января 2024 года.

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