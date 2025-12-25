Около 43% россиян ждут сложностей и блокировок после введения системы привязки ИНН к счетам

Приближающаяся реформа по привязке налогового номера (ИНН) к банковским счетам вызывает серьезные опасения у почти половины россиян. Согласно опросу финансового маркетплейса «Выберу.ру», 43% респондентов считают, что нововведение усложнит контроль за личными финансами, приведет к дополнительным вопросам от банков при крупных операциях и может стать причиной ошибочных блокировок счетов, передает « Газета.RU ».

Исследование выявило спектр конкретных страхов, связанных с реформой. Наибольшее беспокойство (34% опрошенных) вызывает риск технических ошибок и некорректных блокировок. 29% граждан опасаются угроз кибербезопасности и потенциальных утечек персональных данных из единой базы. Еще 24% выражают беспокойство из-за усиления контроля за крупными переводами между физическими лицами.

В ответ на грядущие изменения россияне уже планируют скорректировать свое финансовое поведение в 2026 году. Так, 37% опрошенных намерены тщательнее контролировать крупные переводы, 28% — сократить необязательные траты значительного размера, а 17% — распределить средства между несколькими счетами.

Исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак отметил, что привязка ИНН фактически снимает часть банковской тайны, предоставляя ФНС доступ к расходам и сбережениям россиян в реальном времени. По его словам, это облегчает налоговый контроль, но и повышает ответственность граждан, которым уже сейчас важно планировать крупные платежи и учитывать возможные задержки. Баджурак рекомендовал гражданам использовать уведомления, инструменты мониторинга и при необходимости консультироваться с банком.

Опрос показал, что только 19% респондентов оценивают инициативу положительно, видя в ней пользу для упрощения налогового администрирования и снижения рисков мошенничества. В опросе приняли участие 3 тысячи россиян.

Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг будет следить за переводами граждан в режиме реального времени с 1 сентября.