Продажа энергетиков может быть ограничена в Нижегородской области

В Нижегородской области может быть ужесточен контроль за оборотом тонизирующих напитков. Региональное отделение партии «Единая Россия» выступило с законодательной инициативой, которая предполагает введение дополнительных барьеров для продажи энергетиков. Соответствующий документ уже внесен на рассмотрение в законодательное собрание региона. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Суть предложения заключается в установлении новых, более строгих правил торговли. Парламентарии предлагают полностью запретить продажу энергетических напитков через торговые автоматы, а также на территории учреждений, имеющих ключевое социальное значение. Под ограничения попадают объекты культуры, образовательные и спортивные заведения, а также медицинские организации. Кроме того, правительству области предлагается право вводить временные ограничения на продажу такой продукции в дни проведения массовых мероприятий, праздников и спортивных соревнований.

Данные меры направлены на снижение масштабов злоупотребления энергетиками, которые, по мнению авторов инициативы, наносят доказанный вред здоровью населения. Несмотря на существующий федеральный запрет на продажу этой продукции несовершеннолетним, она остается легкодоступной в местах с высокой проходимостью, где контроль за возрастом покупателя затруднен. Торговые автоматы и киоски у спортивных секций или учебных заведений де-факто делают эти напитки доступными для подростков.

Таким образом, новая инициатива призвана закрыть существующие правовые пробелы и создать дополнительный защитный барьер, особенно для молодежи. Если закон будет принят, он существенно ограничит физическую доступность энергетиков в публичном пространстве, что, по замыслу авторов, должно положительно сказаться на общественном здоровье и сократить потребление тонизирующих напитков среди несовершеннолетних. Решение будет зависеть от итогов обсуждения в региональном парламенте.

