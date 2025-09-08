Юрист раскрыл последствия введения запрета на продажу вейпов в Нижегородской области

Планы региональных властей по полному запрету электронных сигарет в Нижегородской области столкнулись с серьезной правовой и экспертной критикой. Как отмечает в интервью Pravda.Ru председатель Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев, подобные инициативы могут привести к непредсказуемым социальным и экономическим последствиям, создавая опасный прецедент для всей федеральной системы.

Ключевой проблемой становится отсутствие убедительных научных обоснований для столь радикальных мер. Юрист подчеркивает, что разработка правовой базы даже для пилотного региона потребует масштабных изменений в федеральном законодательстве и тщательно проработанной концепции. При этом возникает фундаментальный этический вопрос о ограничении свободы выбора совершеннолетних граждан без достаточных на то оснований.

По его словам, практические последствия запретительных мер, по мнению эксперта, могут оказаться прямо противоположными ожидаемым. Международный опыт показывает, что полный запрет не устраняет спрос, а переводит его в нелегальное поле. Это приводит к расцвету черного рынка, насыщенного некачественным и опасным контрафактом, сокращению налоговых поступлений и усилению криминальных структур. Одновременно утрачивается возможность контролировать качество продукции и ограничивать доступ несовершеннолетних.

В качестве эффективной альтернативы Князев предлагает апробированные международной практикой системные меры: образовательные кампании, ограничение рекламы, строгий контроль возрастных ограничений. Опыт США и европейских стран демонстрирует, что такие подходы позволяют добиться значительного снижения потребления среди молодежи без негативных побочных эффектов.

Адвокат резюмировал, что путь тотальных запретов является не только юридически проблематичным, но и контрпродуктивным с точки зрения достижения публичных здоровых целей. Вместо создания правовых коллизий и роста теневого рынка, региональным властям стоило бы сосредоточиться на комплексных просветительских и регуляторных мерах, доказавших свою эффективность в международной практике.

