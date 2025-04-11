Продажи чипов в мире выросли почти на 20%

Успех китайской модели ИИ DeepSeek открывает захватывающие перспективы для Поднебесной в области создания человекоподобных роботов. Тем не менее данный потенциал реализуется только при условии решения критической проблемы – обеспечения доступа к нужным микросхемам. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Уточняется, что в современном мире наличие собственного производства чипов или надежных каналов поставок из дружественных государств стало фактором первостепенной важности для каждой страны, которая стремится к технологическому суверенитету. Глобальный рынок полупроводников показывает впечатляющий рост, который бьет рекорды месяц за месяцем, и указанный феномен во многом связан с бурным развитием в США.

Отмечается, что в феврале мировые продажи чипов выросли почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, что стало уже десятым месяцем непрерывного роста. Общий объем продаж достиг почти 55 млрд долларов, что является беспрецедентным показателем для февраля за 20 лет.

Подчеркивается, что развитие ИИ, цифровая трансформация разных отраслей экономики, расширение интернета вещей и электрификация транспорта создают колоссальный спрос на полупроводниковую продукцию. В первую очередь остро ощущается потребность в высокопроизводительных чипах, которые необходимы для функционирования облачных вычислительных систем.

Ранее сооснователь Telegram Дуров объяснил, почему Запад отстает от Китая по развитию в ИИ.