Продажи российских аналогов ушедшего из страны «Оземпика» превзошли оригинал

В 2023 году в России было продано 829,9 тыс. упаковок лекарств на основе семаглутида на сумму 4,9 млрд руб., что является рекордом с 2021 года. В 2022 году продажи составили 497,9 тыс. упаковок на 3,9 млрд руб.

Рост продаж связан с появлением аналогов оригинального препарата от местных фармкомпаний после того, как Novo Nordisk прекратила поставки «Оземпика» в марте 2023 года. Аналоги, такие как «Семавик» и «Квинсента», зарегистрированные в октябре 2023 года, составили основную часть продаж семаглутида в 2024 году.

Популярность «Оземпика» и его аналогов объясняется их эффективностью в лечении сахарного диабета второго типа и борьбе с ожирением. Однако, несмотря на доступность, существует риск неправильного использования препаратов без назначения врача, что может привести к негативным последствиям. В 2024 году ожидается запуск федеральной программы по борьбе с ожирением у детей.

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