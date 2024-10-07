Доктор Мясников раскрыл главные секреты молодости и здоровья

Теледоктор Александр Мясников дал эксклюзивное интервью сайту aif.ru , в ходе которого поделился главными секретами своей молодости и здоровья. Свои рекомендации врач считает базовыми, которые могут помочь и другим людям на пути к здоровому образу жизни.

В беседе с журналистами Мясников не только рассказал о секретах, но и развенчал ряд мифов про здоровье. Например, он выделил пользу кофе для сердца. По его словам, три чашки этого бодрящего напитка в день передают организму до 700 разных полезных веществ. Кофе снижает частоту и тяжесть инфарктов, показан при аритмиях, полезен для печени. Однако противопоказания сохраняются для беременных.

Мясников назвал одной из здоровых привычек ходьбу. При этом необязательно проходить 10 тысяч шагов: достаточно будет и семи тысяч. Это снижает риски развития депрессии и деменции.

«Вообще, если бы меня спросили, что продлевает жизнь, то на первое место я бы поставил не лекарства и диету, а физическую нагрузку. <...> Я с детства круглый год и спал с открытым окном, и зарядку в 6 утра ежедневно делал на кухне. И вот уже последние 40 лет не болел ни разу — родители заложили здоровье», — отметил врач.

Также Мясников отметил пользу закаливания. Это может быть контрастный душ или прыжки в прорубь, но определенный водяной контраст в жизни должен присутствовать.

Однако из самых главных правил, которым следует 71-летний Мясников, является настрой на долгую и здоровую жизнь. Даже в пожилом возрасте не стоит зацикливаться на болезнях и мрачных мыслей: позитивный настрой решает многое.

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