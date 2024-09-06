Продукция подмосковной компании теперь представлена на полках крупной торговой сети Казахстана

Бытовая химия компании ООО «ИНТЕРСЭН-плюс», работающей в городском округе Мытищи, появилась на полках одной из самых крупных торговых сетей Республики Казахстан Magnum. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Сейчас в магазинах представлено двенадцать торговых наименований его продукции, в том числе средства для стекол, антижир для стеклокерамики и средство для удаления плесени. Генеральный директор ООО «ИНТЕРСЭН-плюс» Дмитрий Куршин рассказал, что в этой ритейл-сети они решили представить свою бытовую химию под брендом SPELL. Благоприятному ценообразованию способствует то, что при ее создании используются флаконы, изготовленные на собственном производственном оборудовании.

Примечательно, что Казахстан — не единственный зарубежный рынок, где успешно работает ООО «ИНТЕРСЭН-плюс». Компания неоднократно входила в число сильнейших экспортеров региона.

В решении экспортных вопросов «ИНТЕРСЭН-плюс» активно пользуется поддержкой региона. Так, она стала первой в регионе компанией, воспользовавшейся совместным сервисом Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ) и Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд поддержки ВЭД МО.

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