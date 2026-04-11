Проект на КПП Хэйхэ — Благовещенск по запуску беспилотных грузоперевозок признали успешным

В городе Хэйхэ успешно прошла полевая приемка проекта беспилотного вождения грузового транспорта, сообщает РБК. Новая технология предназначена для повышения грузовой пропускной способности пункта пропуска на границе России и Китая.

Традиционная логистика на этом направлении сталкивается с высокими эксплуатационными расходами и сильным давлением в сфере безопасности. Кроме того, существует необходимость повышения эффективности таможенного оформления. Этот проект призван решить эти проблемы.

Ключевыми направлениями разработки стали адаптация техники к экстремально низким температурам, синхронизация трансграничного пропуска, интеллектуальное управление грузовыми перевозками и диспетчеризация на основе искусственного интеллекта.

В ходе испытаний использовались четыре беспилотных тягача: их общий пробег превысил 25 тыс. км, а количество выполненных рейсов составило более 250. Техника успешно работала в экстремальных погодных условиях.

Интеллектуальная платформа объединяет функции диспетчеризации и анализа больших данных. Она обеспечивает умную координацию задач, постоянный мониторинг состояния машин и автоматизированное управление.

По оценке специалистов, проект соответствует всем приемочным требованиям. После ввода в эксплуатацию он значительно повысит грузовую пропускную способность пункта пропуска.

Напомним, трансграничный мост Благовещенск — Хэйхэ уже продемонстрировал впечатляющие результаты: за два года его грузооборот составил 900 тыс. тонн, что в денежном выражении равно 25 млрд юаней (более 281 млрд рублей). Кроме того, по мосту проехало 86 тыс. транспортных средств.

