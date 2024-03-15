Проекты инновационных компаний из Подмосковья получили гранты почти на 470 млн рублей

Семьдесят семь инновационных компаний и молодых новаторов из Подмосковья в прошлом году получили гранты Фонда содействия инновациям, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В формате грантов подмосковные компании привлекли 469 миллионов рублей, средства направлены на реализацию высокотехнологичных разработок, указала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Глава областного Мининвеста подчеркнула, что поддержка науки и людей, которые трудятся в данном сегменте, является важнейшей задачей региона и страны.

«В Подмосковье мы готовы предложить релевантные меры поддержки. Это, например, премии губернатора за коммерциализацию научных разработок, премии молодым ученым и специалистам, гранты», — указала министр.

Она отметила, что, например, в прошлом году компания из Протвино стала лучшей на конкурсе «Старт-Цифровые технологии». Предприятие разработало технологию, которая с помощью нейросети повышает разрешение снимков из космоса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о действующих в Подмосковье мерах поддержки бизнеса.