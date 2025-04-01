В России могут пересмотреть подходы к индексации пенсий
Фото: [pxhere.com]
Индексация пенсий должна быть не только регулярной, но и адекватной, заявил в интервью ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (фракция КПРФ) Сергей Гаврилов.
Индексация, пояснил он, должна рассчитываться не на уровне процентов инфляции, а на основании реальных расходов пожилых россиян. Он отметил, что российские пенсионеры обычно тратят деньги на продукты, оплату жилищно-коммунальных услуг и покупку лекарств.
«И если стоимость сахара, хлеба, проезда и препаратов от давления за год выросла на 22%, а пенсию подняли на 9% — то это не рост, а снижение», — пояснил Гаврилов.
Чтобы пенсионер почувствовал прибавку, индексация должна учитывать его реальные траты.
Ранее депутат Гаврилов назвал условия для пенсии в 100 тыс. руб.