Суд на месяц продлил содержание в СИЗО вице-губернатора Хабаровского края Никонова

Евгений Никонов, вице-губернатор Хабаровского края, которого обвиняют в получении взяток, еще на месяц оставлен в следственном изоляторе. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию, полученную от пресс-службы судов Хабаровского края.

Никонова подозревают в том, что он брал взятки и устраивал махинации с госконтрактами в сфере строительства, а также при приобретении медицинского оборудования. Его подвергли задержанию еще год назад, в июле 2024 года. Теперь же стало известно, что суд в очередной раз продлил ему содержание под стражей. Ему предстоит находиться под арестом как минимум до 29 июля.

Никонов занимает пост вице-губернатора Хабаровского края, а также заместителя председателя краевого правительства по социальным вопросам.

Ранее сообщалось, что суд вынес решение о заочном аресте бывшего топ-менеджера ЦБ РФ Рубинова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Чуть позже МВД объявило Рубинова в международный розыск.