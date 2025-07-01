В Минэнерго рассказали о плановом повышении тарифов на электроэнергию

Плановое повышение тарифов на электроэнергию в России с 1 июля 2025 года является естественным и экономически обоснованным процессом, который необходим для модернизация и повышение надежности электросетевого комплекса. Об этом сообщили в Минэнерго России.

«Полномочия Минэнерго России сосредоточены на методологическом регулировании субъектов электроэнергетики и не включают прямое установление тарифов и диапазонов потребления для населения. Контроль за соблюдением законодательства в сфере тарифного регулирования осуществляется ФАС России», — отметили в сообщении.

В ведомстве напомнили, что с начала этого года в стране действуют дифференцированные тарифы на электроэнергию, согласно которым размер платежей будет зависеть от объема потребляемой энергии. Так, если граждане тратят менее 3,9 тыс. кВт·ч, они платят по самому низкому тарифу. Порядка 90-98% потребителей (в зависимости от региона) укладываются в этот диапазон, уточнили в сообщении.

Конечная цена за энергоресурсы будет также зависеть от функционирования электросетевого комплекса.

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