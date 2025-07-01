МВД объявило в розыск бывшего топ-менеджера Центробанка Дмитрия Рубинова

Министерство внутренних дел РФ объявило в международный розыск Дмитрия Рубинова, который когда-то занимал высокий пост в Банке России. Об этом сообщил РБК.

Ранее Рубинов занимал пост заместителя начальника департамента банковского регулирования и надзора Центробанка. Позже появлялась информация, что он владеет сразу целым рядом коммерческих банков. В 2022 году ему стали вменять растрату, а позже и мошенничество в особо крупном размере. После этого финансист уехал из страны, он стал проживать в Израиле. Суд вынес решение о заочном аресте подозреваемого сроком на два месяца. Теперь стало известно, что Рубинов объявлен в международный розыск. Карточка с его установочными данными появилась в розыскной базе ведомства.

Ранее сообщалось, что российский режиссер и актер Никита Михалков был объявлен на Украине в розыск. Это было сделано по линии Службы безопасности Украины. Помимо этого, артиста внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец».