Рубль замедлил падение к юаню после решения ЦБ

Рубль замедлил темпы снижения к китайскому юаню на Московской бирже после решения Центробанка РФ понизить ключевой ставку до 16% годовых. Нацбанк продолжает цикл смягчения монетарной политики, начатый летом.

Главным аргументом в пользу смягчения денежно-кредитной политики регулятор назвал замедление инфляции, которое происходит быстрее, чем предполагал его прогнозный диапазон. Это создало условия для первого снижения ставки с лета.

Валютный рынок отреагировал на решение моментально. Рубль за четыре минуты укрепился к китайскому юаню на 0,63%. Официальный курс доллара США на 19 декабря был установлен на уровне 80,0301 руб., евро — 94,2524 руб., юаня — 11,3328 руб.

Эксперты, однако, считают, что влияние решения на курс рубля в краткосрочной перспективе будет ограниченным. По мнению аналитиков, на валюту в большей степени продолжают влиять баланс спроса и предложения иностранной валюты, а также геополитический фон.

Для устойчивого ослабления рубля, как полагают в финансовом сообществе, потребуется более выраженное и последовательное смягчение политики ЦБ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о сбалансированном бюджете-2021, росте ВВП и рекордной занятости в России.