Прогоноз ЦБ по росту ВВП в России на 2024 год стал более оптимистичным

Банк России повысил прогноз по росту ВВП на 2024 год с 2,5-3,5% до 3,5-4%, сообщают РИА Новости со ссылкой на среднесрочный прогноз регулятора.

При этом ЦБ понизил оценки роста российской экономики в 2025 и 2026 годах. Согласно новому прогнозу рост составит 0,5-1,5% вместо 1-2% и 1-2% вместо 1,5-2,5% соответственно. В 2027 году ожидаемый рост ВВП РФ составит 1,5-2,5%.

Ранее сообщалось, что большинство ведущих аналитиков предрекло рост ключевой ставки в России до 18% годовых.