«Произошло то, чего не ожидал никто»: озвучен удивительный тренд на рынке новостроек

Аналитикам удалось зафиксировать неожиданный тренд на рынке недвижимости в сентябре. Вопреки ужесточениям условий ипотечного кредитования, продажи начали расти. Об этом сообщили на презентации аналитического исследования Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России и консалтинговой компании ТИАР-Центр.

Исследование было посвященного анализу роли и места онлайн-сервисов недвижимости в жизни людей на примере ЦИАН. Эксперты отметили, что система цифровизации рынка новостроек в России, которая выстроена усилиями всего профессионального сообщества, способствует его развитию, а также помогает в фиксации самых невообразимых трендов на рынке жилья.

«Например, что касается ключевых направлений исследования трендов 2023 года, то по итогам сентября на рынке новостроек произошло то, чего не ожидал никто из аналитиков. На рынке новостроек были зафиксированы рекордные продажи в Московском регионе, а также в городах-миллионниках», — сообщил руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов в ходе своего выступления, на котором присутствовал корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня»

По словам спикера, за неимением других альтернатив люди в очередной раз понеслись спасать свои сбережения в квадратных метрах. Кроме того, на уровнях исторических рекордов в 2023 году остается доля ипотечных сделок относительно новостроек.

Также на мероприятии отметили, что цифровые платформы выступают значимым драйвером в ряде сегментов рынка недвижимости. Так, 16,6% квартир в новостройках продаются через онлайн-платформы, а в 2022 году каждая восьмая семья в России нашла себе жилье с помощью ЦИАН.

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