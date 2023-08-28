Производитель рентген-аппаратов расширит свое производство в Подмосковье

Подмосковный изготовитель рентгеновских аппаратов АО «Рентгенпром» получил разрешение на строительство нового производственно-лабораторного корпуса в городе Протвино городского округа Серпухов. Об этом сообщили в Минжилполитики Подмосковья.

Отмечается, что в планах у компании построить новый корпус площадью полторы тысячи квадратных метров. В нем разместят производственные линии по изготовлению рентген-аппаратов и лабораторный корпус для изучения опытных образцов и проведения тестовых испытаний.

Помещения оснастят оборудованием для радиомонтажа, металлообработки, работы со стеклом и композитными материалами. Объем инвестиций составит почти пятьдесят миллионов рублей. Открытие позволит создать в муниципалитете сорок девять рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что около 40 процентов обращений бизнеса касаются предоставления участка земли.