Производители детских товаров из Подмосковья могут представить свою продукцию на выставке в Казахстане

Подмосковные компании, специализирующиеся на производстве детских товаров, могут принять участие в международных выставках «Детская мода» и «Детство» в Казахстане, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Мероприятие состоится в августе. Аренду площадей, поиск и подбор потенциальных покупателей и техническое сопровождение переговоров обеспечит региональный Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности, отметили в ведомстве.

Свои товары подмосковные предприятия смогут представить в рамках коллективного стенда. Узнать более подробную информацию о международной выставке и подать заявку на участие в ней можно по ссылке.

В областном Мининвесте напомнили, что подмосковный Фонд поддержки ВЭД предоставляет услуги в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о совместных логистических проектах Подмосковья и Узбекистана.