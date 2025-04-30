Производители электроники в РФ захотели полного запрета госзакупок иностранной техники

Российские производители электроники захотели запрета государственных закупок гаджетов иностранного производства. Они предложили принять такой закон Министерству промышленности и торговли. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

На данный момент госзаказчики могут приобретать технику иностранного производства в том случае, если у нее не существует российских аналогов. В частности, это касается компьютерной техники. Теперь же компании, которые занимаются выпуском электроники в РФ, предложил сделать полным запрет на госзакупки иностранной продукции. Это будет касаться планшетов, компьютеров и серверов.

Такой документ в Мипромторг был направлен из консорциума «Вычислительная техника». Министерство в ответ попросило представить обоснования для введения подобного закона. Консорциуму был дан срок на ответ до 1 июня.

Ранее сообщалось, что в РФ могут запретить поставки ноутбуков и серверов HP и Fujitsu. Предложение обусловлено поддержкой отечественных производителей. Остальная продукция этих брендов останется доступной для российских потребителей.