Производственно-складской комплекс по выпуску пластмассовых изделий появится в Богородском округе

Компания «Торговый Дом „Кудо“ (ТД „Кудо“) планирует реализовать инвестиционный проект по строительству в Богородском городском округе производственно-складского комплекса по выпуску пластмассовых изделий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Ожидается, что инвестиции в строительство объекта составят шестьсот семьдесят миллионов рублей. На предприятии будет создано 100 рабочих мест, а сам проект планируется запустить в 2027 году. В рамках нового проекта инвестор планирует запустить производство колпачков, насадок, крестов для монтажной пены из пластмассы, а также трубок-удлинителей из полиэтилена и других комплектующих для строительных герметиков.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что площадь участка, переданном компании по программе «Земля за 1 рубль», составляет более трех с половиной гектаров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье до конца следующего года запустят еще 84 проекта импортозамещения.