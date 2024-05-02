Производственно-складской комплекс продолжают возводить в Павлово-Посадском округе
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]
Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили ход строительства производственно-складского комплекса в Павлово-Посадском городском округе.
Отмечается, что ЗАО «ЭКОлаб» в Электрогорске расширяет завод. Здание будущего двухэтажного производственно-складского комплекса площадью 4,5 тысячи квадратных метров станет шестым на территории завода.
Примечательно, что завершить строительство данного объекта планируется до конца текущего года. На сегодняшний день строительная готовность корпуса — 80%: рабочие ведут внутреннюю отделку помещений, монтаж внутренних инженерных сетей и благоустройство территории. Ожидается, что здесь будут производить 405 миллионов единиц упакованной продукции ежегодно.
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