Производственно-складской комплекс продолжают возводить в Павлово-Посадском округе

Отмечается, что ЗАО «ЭКОлаб» в Электрогорске расширяет завод. Здание будущего двухэтажного производственно-складского комплекса площадью 4,5 тысячи квадратных метров станет шестым на территории завода.

Примечательно, что завершить строительство данного объекта планируется до конца текущего года. На сегодняшний день строительная готовность корпуса — 80%: рабочие ведут внутреннюю отделку помещений, монтаж внутренних инженерных сетей и благоустройство территории. Ожидается, что здесь будут производить 405 миллионов единиц упакованной продукции ежегодно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Селятино стартовало строительство нового транспортно-логистического хаба.