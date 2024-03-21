Производственно-складской комплекс ввели в эксплуатацию в подмосковном Домодедово

Новый производственно-складской комплекс для малого и среднего предпринимательства ввели в эксплуатацию на территории индустриального комплекса «Парк Весна» в подмосковном Домодедово. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что в настоящее время резиденты уже могут приобрести помещения в собственность с готовой инфраструктурой и в кратчайшие сроки запустить производства. Примечательно, что в комплекс было инвестировано более двух миллиардов рублей. Ориентировочно будет создано 1000 рабочих мест для жителей Подмосковья.

Комплекс «Парк Весна» в Домодедово реализуется в формате «Подмосковье индастриал». На территории комплекса построено более 70 блоков в двух корпусах, общей площадью 74 тысячи кв. м.В каждом помещении установлено современное оборудование, а также смонтированы необходимые коммуникации и инженерные системы.

Известно, что в этом году на территории Подмосковья планируется создание еще пяти индустриальных парков: в Дмитровском, Ленинском, Раменском, Жуковском и Одинцовском городских округах. Предполагаемый объем инвестиций в эти площадки составит почти сто тридцать миллиардов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.