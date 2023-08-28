Производство архитектурного декора запустили в Подмосковье

Компания «Кералайт» при содействии Корпорации развития Московской области запустила в городском округе Ступино производство архитектурного декора. Об этом сообщили в региональном Министерстве инвестиций, промышленности и науки.

Отмечается, что общий объем инвестиций в проект составил порядка четырехсот миллионов рублей. Так, производство архитектурного декора уже запущено на полную мощность, а в цеху по производству утеплителя ведутся пусконаладочные работы. Его запуск запланирован на четвертый квартал этого года.

«Мы запустили работу со стандартной восьмичасовой смены. После того, как выстроим циклы и подготовим специалистов постепенно выйдем на круглосуточный режим. На данный момент у нас уже запущен небольшой цех по производству декора из пенокерамики», — отметила директор завода «Кералайт» Елена Вынышева.

Ожидается, что производственные мощности на первом этапе составят 150 кубометров теплоизоляционных плит в сутки при работе в одну смену. А уже при выходе на проектную мощность и график в несколько смен, объем выпускаемой продукции в сутки увеличится до 500 кубометров.

Гендиректор Корпорации развития региона Владимир Слипенькин подчеркнул, все заказы на декор из пенокерамики будут выполняться по индивидуальным эскизам. То есть это будет не серийное производство, а скорее, уникальное, штучное.

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