Производство бетонных изделий для благоустройства появится в подмосковных Мытищах

Здание, в котором будут производить бетонные изделия, применяемые в строительстве дорог и благоустройстве, построят в поселке Пироговский городского округа Мытищи. Об этом рассказали в региональном Министерстве жилищной политики.

Отмечается, что ведомство уже выдало соответствующее разрешение застройщику ООО «ГРАДДИ», инвестиции которого в проект составят восемьдесят миллионов рублей. Ожидается, что общая площадь объекта будет составлять почти полторы тысячи квадратных метров. Завершить строительство планируется в следующем году. При этом ввод в эксплуатацию позволит создать тридцать пять рабочих мест с последующим увеличением.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье второй год подряд занимает третье место в рейтинге АСИ по состоянию инвестклимата.