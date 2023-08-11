Производство энергосберегающих светильников запустят в подмосковном Раменском

Подмосковная компания, занимающаяся изготовлением энергосберегающего осветительного оборудования, расширит мощности и запустит новое производство. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства инвестиций, промышленности и науки.

Новое предприятие будет работать на территории Раменского округа. Завершить строительство планируют в четвертом квартале следующего года, уточнила глава Мининвеста Московской области Екатерина Зиновьева. По словам министра, общий объем инвестиций в проект превысит пятьдесят миллионов рублей. Благодаря новому производству будет создано тридцать рабочих мест для высококвалифицированных специалистов с техническим образованием.

Содействие в поиске площадки для реализации инвестиционного проекта компании оказала Корпорация развития Московской области. Гендиректор КРМО Владимир Слипенькин, в свою очередь, отметил, что сейчас в линейке компании свыше 120 наименований изделий, реализация инвестпроекта позволит увеличить производственные мощности почти в три раза.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке импортозамещающих предприятий, работающих на территории Московской области.