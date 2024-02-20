Производство интерактивного оборудования для школ расширят в Подмосковье

Компания «Арисмо инжиниринг» завершает в Солнечногорске модернизацию предприятия по производству потолочных систем для классов физики, химии и робототехники, а также интерактивных моделей, которые в доступной и игровой форме объясняют законы естественных наук. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что подмосковная компания инвестировала в реализацию проекта по модернизации и расширению производства более тридцати миллионов рублей. В процессе реконструкции предприятия позволит на 25% увеличить объем выпускаемой продукции. Модернизация предприятия будет полностью завершена уже в первом квартале этого года.

«Наша компания с 2016 года занимается разработкой и производством потолочных систем электроснабжения для учебных классов химии, физики, робототехники, необходимых для проведения лабораторных занятий. На сегодняшний день наши потолочные системы и интерактивные модели установлены в школах по всей России. И, конечно, в Подмосковье, например, в Физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном», — отметил генеральный директор ООО «Арисмо инижниринг»» Сергей Овчинников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье создают пять индустриальных парков нового формата.