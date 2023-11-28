Производство комплектующих для двигателей к автомобилям УАЗ запустили в Подмосковье

«Коломенский завод порошковой металлургии» запустил в Подмосковье серийное производство комплектующих для двигателей к автомобилям УАЗ. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки.

Общий объем инвестиций в реализацию проекта составил более 130 млн рублей, из них 72 млн рублей были получены компанией в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия» федеральным Фондом развития промышленности (ФРП РФ). Примечательно, что на данные денежные средства было приобретено современное гидравлическое прессовое оборудование, а также оборудование для механической обработки.

Первая промышленная партия продукции готовится к отгрузке УАЗу в декабре 2023 года и будет установлена на двигателях ЗМЗ-409051 и ЗМЗ-409052 для автомобилей «УАЗ-Патриот», «УАЗ-Профи», «УАЗ-Пикап».

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе наблюдается заметный рост малого и среднего бизнеса.