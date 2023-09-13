Производство литий-ионных аккумуляторов запустят в ОЭЗ «Дубна»

В особой экономической зоне «Дубна» в Подмосковье запустят производство литий-ионных аккумуляторов, сообщила глава областного Мининвеста Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит ТАСС .

В проект будет инвестировано 2,5 миллиарда рублей. Благодаря запуску производства появится не менее трехсот двадцати новых рабочих мест для жителей региона.

«На новом предприятии будут проводить исследования, разрабатывать, выпускать и внедрять технологии производства литий-ионных аккумуляторов», — уточнила министр.

Как напомнили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, в особой экономической зоне «Дубна» локализовано большое количество высокотехнологичных производств из разных сегментов промышленности, включая фармацевтику и судостроение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье в два раза увеличили выпуск оптики и компьютеров.