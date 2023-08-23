Производство мебельной фурнитуры запустят в подмосковном Серпухове

В Серпухове построят здание для производства мебельной фурнитуры из листового металла. Минжилполитики Подмосковья выдало индивидуальному предпринимателю разрешение на возведение объекта, сообщила пресс-служба ведомства.

Размер инвестиций в проект, который реализуется при содействии ЦСС, составит пятнадцать миллионов рублей, уточнили в областном министерстве жилищной политики.

Площадь здания составит почти шестьсот квадратных метров. Все процессы производственного цикла будут полностью автоматизированы. Кроме того, проектом предусмотрена складская зона со стеллажами для хранения готовой продукции.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев побывал с рабочей поездкой в Электростали. Глава региона обсудил с общественниками поддержку работающего в городе бизнеса.