Губернатор Подмосковья обсудил с общественниками Электростали поддержку бизнеса

Губернатор Подмосковья принял участие во встрече с членами общественных организаций Электростали, на которой присутствовали, в том числе, представители предприятий региона. Глава Московской области отметил, что в области действует большое количество мер поддержки бизнеса. По словам Воробьева, одной из ключевых задач является увеличение количества представителей МСП.

«Действительно, у нас есть разные программы. Мы понимаем, что нужно помогать, особенно тем, кто делает первые шаги, у кого капитал еще не сформирован или есть кредитные обязательства. У нас сейчас малого и среднего бизнеса — 25%. Хотим это количество заметно увеличить», — сказал губернатор.

Андрей Воробьев поблагодарил приглашенных руководителей предприятий за то, что они помогают городу развиваться и привлекают молодых специалистов.

«Для этого необходимо жилье. И я очень надеюсь, что в Электростали мы начнем строить его более активно, в том числе для того, чтобы расселить ветхие дома», — добавил он.

Руководитель предприятия по производству мебели и предметов интерьера «Bogacho» Светлана Никулина сообщила, что льготы и субсидии в Подмосковье позволили ей удержать свой бизнес на стабильном уровне во время пандемии коронавируса. По ее словам, помня об этой поддержке, предприятие теперь помогает воинской части.

Ранее Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.