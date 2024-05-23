Производство мониторов пациента для аппаратов МРТ планируют запустить в подмосковной Дубне

Компания «ВестМедГрупп», работающая в подмосковной особой экономической зоне «Дубна», налаживает серийное производство мониторов пациента CADUCEUS HEALTH для аппаратов МРТ. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что данная разработка компании применяется для оценки состояния пациентов перед операцией, наблюдения за жизненно важными параметрами во время анестезии, обследования при проведении магнитно-резонансной томографии (МРТ) и мониторинга состояния в реанимации.

Мониторы, которые в перспективе будут выпускаться в нескольких модификациях, разрабатывались специально для работы в условиях электромагнитной среды с контролируемым уровнем радиочастотных помех. Один из главных плюсов амагнитных мониторов заключается в том, что они не создают помех для работы магнитно-резонансного томографа и сами не поддаются воздействию магнитного поля, что гарантирует точные и качественные измерения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев посетил артель «Кузьминский», расположенный в деревне Кузьмино Сергиево-Посадского округа, который развивается по всем направлениям.