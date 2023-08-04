Производство напольного покрытия планируют запустить в Подмосковье

Компания «Промышленные решения» инвестирует более тридцати миллионов рублей в открытие производства в подмосковных Бронницах. Об этом сообщили в региональном Мининвесте.

Отмечается, что объект введут в эксплуатацию уже во втором квартале 2026 года, а через год предприятие планирует выйти на запланированную производственную мощность — 12,5 тысячи квадратных метров покрытия в год.

«Как показала наша практика, спрос на напольные покрытия значительный, и все чаще к нам, как к деревообрабатывающему предприятию, обращались с запросом на эту продукцию. В отрасли мы уже давно, технологически и профессионально подкованы на все 100%, поэтому запуск производства напольных покрытий станет для нас грамотным и дальновидным шагом», — подчеркнул гендиректор компании Михаил Петрунин.

Ранее глава региона Андрей Воробьев сообщил, что завод «Ядро Фаб Дубна» выйдет на полную мощность в конце года.