Производство низковольтных комплексных устройств планируют запустить в Воскресенске

Центр содействия строительству в Московской области оказал содействие компании «Элска» в реализации комплекса мероприятий по подготовке исходно-разрешительной документации для производства низковольтных комплексных устройств. Об этом рассказали в Главного управлении государственного строительного надзора Московской области.

Отмечается, что застройщик уже получил разрешение на строительство производственно-складского комплекса в селе Федино Воскресенского городского округа. Примечательно, что земельный участок под строительство был предоставлен по госпрограмме «Земля за 1 рубль».

Общий объем инвестиций в реализацию данного проекта превысят семьдесят миллионов рублей.Завершение строительства планируется на октябрь 2025 года — после ввода в эксплуатацию мощность предприятия составит более 500 изделий готовой продукции ежегодно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев посетил артель «Кузьминский», расположенный в деревне Кузьмино Сергиево-Посадского округа, который развивается по всем направлениям.