Производство пленки расширили в особой экономической зоне Ступино

Более двух с половиной миллиардов рублей было инвестировано компанией ООО «Флекс Филмс Рус» в расширение производства пленки на территории ОЭЗ Ступино. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева рассказала, что компания завершила строительство и ввела в эксплуатацию еще одно производственное здание по выпуску пленки площадью семь тысяч квадратных метров.

Примечательно, что это уже второй завод компании на территории ОЭЗ. Первый работает с 2020 года. На новых мощностях предприятия уже работает производство пленок для пищевой промышленности. Здесь будет создано 100 новых рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье расширили меры поддержки участников специальной военной операции.